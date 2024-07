Adecco-Aktien verdrängen Roche Inhaberaktien im SLI

Zürich (awp) - Die Aktien des Personalvermittlers Adecco kehren im Herbst wieder zurück in den Swiss Leader Index (SLI) der 30 grössten Schweizer Titel. Dagegen fallen die Roche Inhaberaktien wieder aus dem SLI heraus, wie der Schweizer Börsenbetreiber SIX am Dienstag mitteilte. Die Roche-Inhaberaktien haben eine deutlich kleinere Kapitalisierung als die Roche Genussscheine.

Die Adecco-Titel waren im Herbst 2023 von den Titeln der von Novartis abgespaltenen Generikaherstellers Sandoz verdrängt worden. Mit den Indexanpassungen aufgrund des jährlich durchgeführten Indexreviews geben sie nun ihr "Comeback". Angepasst werden die Indizes am 20. September 2024 nach Handelsschluss, mit Wirkung ab dem 23. September 2024, wie es weiter heisst. Im Leitindex SMI kommt es zu keinen Änderungen.

Zu Anpassungen kommt es auch im SMI Mid (SMIM). Neu werden die Aktien des Dermatologie-Spezialisten Galderma in den Index aufgenommen, der die 30 grössten "Mid-Cap"-Titel umfasst, also die Titel, die unmittelbar hinter den SMI-Titeln rangieren. Aus dem SMIM fallen dagegen die Aktien des kriselnden Solarunternehmens Meyer Burger heraus.

Die Namenaktien des Logistikers Kühne+Nagel wechseln zudem vom "SPI Mid" in den "SPI Large", während SGS im Gegenzug vom "SPI Large" in den "SPI Mid" wechseln. Neu steigen zudem Doc Morris und Jungfraubahn vom "SPI Small" in den "SPI Mid" auf während Idorsia und Schweiter den umgekehrten Weg vom "SPI Mid" in den "SPI Small" machen.

Kuros, Newron und Xlife Sciences werden zudem swohl in den SXI Life Sciences als auch in den SXI Bio+Medtech aufgenommen. Im SXI Swiss Real Estate Funds ersetzen Swisscanto IFCA den Titel Realstone.

tp/cf