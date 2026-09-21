Adecco-Aktie wenig bewegt: Moody's bestätigt "Baa1"-Kreditrating - Ausblick auf "negativ" gesenkt

Sie senkt allerdings den Ausblick für Adecco auf "negativ" von bisher "stabil".

Das Rating reflektiere die globale Marktposition des Unternehmens in der Personalvermittlungsbranche, die Diversifizierung sowie die breite geografische Reichweite, heisst es in einer Mitteilung von Moody's vom Freitag.

Der negative Ausblick reflektiere die sich abschwächenden Margen aufgrund der Verschiebung im Geschäftsmix, die durch Kostensenkungsmassnahmen nur teilweise ausgeglichen werden könnten. Zudem weise das Unternehmen erhöhte Kreditkennzahlen aus, während sich der Schuldenabbau als langwierig erweise.

Die Aktie von Adecco verliert an der SIX zeitweise 0,08 Prozent auf 24,62 CHF.

London/Zürich (awp)