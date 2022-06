Adecco-Aktie verliert: Adecco beendet angekündigte Aktienkapitalherabsetzung

Das neue Aktienkapital umfasst nun gut 168 Millionen Namenaktien, wie Adecco am Montag mitteilte.

An der ordentlichen Generalversammlung im April 2022 hatten die Aktionäre der Vernichtung der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2021 erworbenen eigenen Aktien und der entsprechenden Herabsetzung des Aktienkapitals der Gesellschaft zugestimmt.

Die Adecco-Aktie verlor am heutigen Montag an der SIX letztlich 1,54 Prozent auf 33,34 Franken.

Zürich (awp)