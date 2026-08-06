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Adecco Aktie 1213860 / CH0012138605

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Erlöse gestiegen 06.08.2026 17:59:00

Adecco-Aktie tiefrot trotz starkem Umsatzplus - KI-Ziel erhöht

Adecco-Aktie tiefrot trotz starkem Umsatzplus - KI-Ziel erhöht

Die Adecco Group hat im zweiten Quartal den Umsatz klar gesteigert und auch bei der Profitabilität zumindest teilweise Fortschritte gemacht.

Adecco
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Die positive Dynamik habe sich im gesamten ersten Halbjahr fortgesetzt.

Umsatzwachstum beschleunigt sich

Von April bis Juni 2026 stieg der Umsatz um 4,0 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro, wie der Personaldienstleister am Donnerstag mitteilte. Um Währungseffekte und die unterschiedlichen Anzahl Arbeitstage bereinigt kletterten die Einnahmen organisch um 5,6 Prozent. In den beiden Quartalen davor lag die Wachstumsrate noch bei 5,3 bzw. 3,9 Prozent.

Operativer Gewinn deutlich gesteigert

Die Bruttomarge nahm derweil weiter gegenüber der Vorjahresperiode nochmals leicht ab und sank um 0,3 Prozentpunkte auf 18,6 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn stieg hingegen um 16 Prozent auf 165 Millionen Euro. Organisch lag das Plus bei 21 Prozent.

Die dazugehörige Marge erholte sich leicht auf 2,8 Prozent von 2,5 Prozent vor Jahresfrist. Unter dem Strich erzielte Adecco einen um 19 (org. -11%) Prozent tieferen Reingewinn von 47 Millionen Euro.

Marktanteile weiter ausgebaut

Mit den Zahlen hat die Gruppe die Erwartungen der Analysten insbesondere beim Umsatz und organischem Wachstum klar übertroffen. Die übrigen Kennziffern lagen etwa im Rahmen der Schätzungen.

Die Gruppe habe im zweiten Quartal in einem gemischten Umfeld weitere Marktanteile dazugewonnen, wird Adecco-Chef Denis Machuel in der Mitteilung zitiert. So kletterte der Marktanteil der gesamten Gruppe um 160 Basispunkte, bei der Marke Adecco um 60 BP. Auch Akkodis sei wieder auf Wachstumskurs. Alle Regionen hätten eine starke Leistung gezeigt, heisst es.

KI-Ziel bereits erreicht

Zudem wurde das Jahresziel, wonach 50 Prozent des Umsatzes durch den Einsatz von KI-Agenten erzielt werden sollen, bereits erreicht. Adecco erhöht es daher auf nun auf 70 Prozent bis Ende 2026.

Adecco erwartet anhaltendes Momentum

Im angelaufenen dritten Quartal habe sich das Momentum bei den Volumen bis jetzt fortgesetzt, schreibt Adecco zum Ausblick. Ausserdem soll die Bruttomarge gegenüber dem zweiten Quartal verbessert werden und das Unternehmen rechnet mit leicht tieferen SG&A-Kosten (Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten). Ausserdem wurde das Ziel bekräftigt, die Nettoverschuldung bis Ende 2027 auf höchstens 1,5x EBITDA zu senken.

Valoren der Adecco Group knickten an der SIX schliesslich um 3,25 Prozent auf 22,66 Franken ein.

Zürich (awp)

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