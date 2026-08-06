Adecco Aktie 1213860 / CH0012138605
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Erlöse gestiegen
|
06.08.2026 17:59:00
Adecco-Aktie tiefrot trotz starkem Umsatzplus - KI-Ziel erhöht
Die Adecco Group hat im zweiten Quartal den Umsatz klar gesteigert und auch bei der Profitabilität zumindest teilweise Fortschritte gemacht.
Die positive Dynamik habe sich im gesamten ersten Halbjahr fortgesetzt.
Umsatzwachstum beschleunigt sich
Von April bis Juni 2026 stieg der Umsatz um 4,0 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro, wie der Personaldienstleister am Donnerstag mitteilte. Um Währungseffekte und die unterschiedlichen Anzahl Arbeitstage bereinigt kletterten die Einnahmen organisch um 5,6 Prozent. In den beiden Quartalen davor lag die Wachstumsrate noch bei 5,3 bzw. 3,9 Prozent.
Operativer Gewinn deutlich gesteigert
Die Bruttomarge nahm derweil weiter gegenüber der Vorjahresperiode nochmals leicht ab und sank um 0,3 Prozentpunkte auf 18,6 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn stieg hingegen um 16 Prozent auf 165 Millionen Euro. Organisch lag das Plus bei 21 Prozent.
Die dazugehörige Marge erholte sich leicht auf 2,8 Prozent von 2,5 Prozent vor Jahresfrist. Unter dem Strich erzielte Adecco einen um 19 (org. -11%) Prozent tieferen Reingewinn von 47 Millionen Euro.
Marktanteile weiter ausgebaut
Mit den Zahlen hat die Gruppe die Erwartungen der Analysten insbesondere beim Umsatz und organischem Wachstum klar übertroffen. Die übrigen Kennziffern lagen etwa im Rahmen der Schätzungen.
Die Gruppe habe im zweiten Quartal in einem gemischten Umfeld weitere Marktanteile dazugewonnen, wird Adecco-Chef Denis Machuel in der Mitteilung zitiert. So kletterte der Marktanteil der gesamten Gruppe um 160 Basispunkte, bei der Marke Adecco um 60 BP. Auch Akkodis sei wieder auf Wachstumskurs. Alle Regionen hätten eine starke Leistung gezeigt, heisst es.
KI-Ziel bereits erreicht
Zudem wurde das Jahresziel, wonach 50 Prozent des Umsatzes durch den Einsatz von KI-Agenten erzielt werden sollen, bereits erreicht. Adecco erhöht es daher auf nun auf 70 Prozent bis Ende 2026.
Adecco erwartet anhaltendes Momentum
Im angelaufenen dritten Quartal habe sich das Momentum bei den Volumen bis jetzt fortgesetzt, schreibt Adecco zum Ausblick. Ausserdem soll die Bruttomarge gegenüber dem zweiten Quartal verbessert werden und das Unternehmen rechnet mit leicht tieferen SG&A-Kosten (Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten). Ausserdem wurde das Ziel bekräftigt, die Nettoverschuldung bis Ende 2027 auf höchstens 1,5x EBITDA zu senken.
Valoren der Adecco Group knickten an der SIX schliesslich um 3,25 Prozent auf 22,66 Franken ein.
Zürich (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Adecco SA
|
17:58
|Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Zürich in Grün: SPI legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Ausblick: Adecco SA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Adecco SA
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Adecco am 06.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.