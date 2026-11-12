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Adecco-Aktie springt zweistellig an: Wachstum im dritten Quartal, zusätzliche Einsparungen geplant

Adecco-Aktie springt zweistellig an: Wachstum im dritten Quartal, zusätzliche Einsparungen geplant

Die Adecco Group ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen.

Die Dynamik hat zum sehr starken Vorquartal allerdings etwas nachgelassen. Im Schlussquartal soll sich die positive Entwicklung fortsetzen.

Organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte und die unterschiedliche Zahl der Arbeitstage - wuchs Adecco um 3,7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im zweiten Quartal 2026 hatte der Personaldienstleister noch um 5,6 Prozent zugelegt, im ersten Quartal 5,3 Prozent.

Der Umsatz legte von Juli bis September um 4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro zu. Der Bruttogewinn stieg um 2 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge fiel um 30 Basispunkte auf 18,9 Prozent. Damit hat sie sich zum Vorquartal mit 18,6 Prozent allerdings leicht verbessert.

Der bereinigte operative Gewinn stieg derweil um 10 Prozent auf 213 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 113 Millionen Euro 27 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mit den Zahlen hat die Gruppe die Erwartungen der Analysten bei allen Kennzahlen ausser dem organischen Wachstum übertroffen.

Positiver Trend soll sich fortsetzen

"Wir befinden uns auf einem positiven Wachstumspfad, der durch eine starke operative Hebelwirkung die Rentabilität verbessert und die Verschuldung reduziert", wird Adecco-Chef Denis Machuel in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen sehe "ermutigende Entwicklungen" auf dem Markt, die sich in einem guten Wachstum der flexiblen und der permanenten Vermittlung widerspiegelten. Zudem werde die Organisation weiter vereinfacht.

Für das laufende Schlussquartal erwartet Adecco, dass sich der positive Trend bei den Volumina fortsetzt. Der Bruttogewinn und die Aufwendungen für Vertrieb, Marketing und Verwaltung (ohne Einmaleffekte) werden voraussichtlich leicht gegenüber dem Vorquartal steigen. Dies entspreche dem normalen saisonalen Verlauf.

Adecco plant zusätzliche Kosteneinsparungen von 75 Millionen Euro

Die Adecco Group will seine Organisation weiter verschlanken und zusätzliche Einsparungen erzielen. Bis zum dritten Quartal 2027 sollen jährliche Kosteneinsparungen von 75 Millionen Euro hinzukommen. Diese ergänzen die bereits in den vergangenen drei Jahren erzielten Einsparungen von 200 Millionen Euro, wie der Personaldienstleister am Donnerstag mitteilte.

Dazu bündelt der Konzern ab Januar 2027 seine Aktivitäten in drei Geschäftsbereiche: Workforce Solutions (bisher: Adecco), Talent Transformation Solutions (bisher: LHH) und Technology Solutions (bisher: Akkodis).

Im Zuge der Neuorganisation wechseln auch Zuständigkeiten zwischen den Geschäftsbereichen: Das Tech-Staffing-Geschäft wird künftig dem Bereich Workforce Solutions zugeordnet. Gleiches gilt für das Professional-Recruitment-Geschäft, einschliesslich Recruitment Process Outsourcing (RPO), das bislang bei LHH angesiedelt war. Workforce Solutions bündelt damit künftig neben der Personalvermittlung und dem klassischen Staffing auch diese Aktivitäten. Die Marken Adecco, Akkodis und LHH bleiben bestehen.

Personell gibt es ebenfalls Veränderungen: Ian Lee, aktuell Leiter Geographic Regions, übernimmt ab Januar 2027 die Leitung des Bereichs Workforce Solutions, während Christophe Catoir, bisheriger Leiter der Adecco-Sparte, als Chief Innovation and Business Development Officer künftig globale strategische Initiativen verantwortet. Beide berichten weiterhin direkt an Gruppenchef Denis Machuel.

Mit der Neuorganisation will Adecco verwandte Dienstleistungen zusammenführen, die Zusammenarbeit im Vertrieb stärken und die Effizienz bei der Leistungserbringung verbessern. Zudem sollen die Profitabilität und die Margen steigen.

Adecco hält zudem am Ziel fest, die Nettoverschuldung bis Ende 2027 auf höchstens das 1,5-Fache des EBITDA zu senken; Ende September 2026 lag der entsprechende Verschuldungsgrad bei 2,5.

Adecco-Aktien von Quartalszahlen beflügelt

Die Aktien von Adecco schiessen am Donnerstag nach den Quartalszahlen regelrecht in die Höhe. Analysten werten insbesondere die Profitabilität im dritten Quartal positiv. Zudem hat der Personaldienstleister eine Reorganisation angekündigt.

Im Schweizer Handel kletterten die Titel schliesslich um 14,74 Prozent auf 26,16 Franken. Damit stehen sie auf dem höchsten Stand seit Mitte 2025. Seit Jahresbeginn hatten sich die Aktien bis zum Vorabend flach und damit deutlich schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt (+16%).

Die Analysten bewerten die Zahlen von Adecco für das dritte Quartal mehrheitlich positiv. Insbesondere der operative Gewinn übertraf die Erwartungen.

Besonders erfreulich sei die breit abgestützte Wachstumsentwicklung in den meisten Regionen, hält der Experte von Vontobel fest. Die positive Cashflow-Entwicklung ermögliche zudem weitere Fortschritte beim Schuldenabbau.

Auch die Stabilisierung im Geschäft mit Festanstellungen wird von den Analysten positiv hervorgehoben. Allerdings bleiben die schwache Konjunktur, der Margendruck und die anspruchsvolleren Vorjahresvergleiche Herausforderungen, wie es bei der ZKB heisst. Ausserdem erschwere die organisatorische Zusammenlegung von Professional Recruiting und Flexible Placement Vergleiche der Segmentergebnisse über mehrere Jahre.

Zürich (awp)

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