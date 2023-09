Adecco-Aktie schwächer: Adecco-Tochter expandiert in Indien

In Chennai soll eine neue Niederlassung der Tech-Tochter eröffnet werden. Es wird gemäss einer Mitteilung vom Dienstag erwartet, dass durch diese Investition hunderte von neuen Arbeitsplätzen in einer Vielzahl von Branchen geschaffen werden.

Chennai in Indien sei als Standort sehr attraktiv und werde die Kompetenz des Unternehmens in Bereichen wie Infotainment, eMobility oder Software stärken. Es sollen von dort nicht nur Kunden vor Ort betreut werden, sondern auch Unternehmenskunden in anderen Schlüsselmärkten wie den USA, EMEA oder Asien-Pazifik.

Via SIX verliert die Adecco -Aktie zeitweise 0,45 Prozent auf 37,26 Franken.

dm/ra

Zürich (awp)