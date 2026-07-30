Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’392 -0.7%  SPI 20’246 -0.3%  Dow 52’053 0.9%  DAX 25’612 0.6%  Euro 0.9278 -0.6%  EStoxx50 6’344 1.5%  Gold 4’109 1.1%  Bitcoin 52’090 0.2%  Dollar 0.8050 -1.1%  Öl 89.6 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Partners Group2460882Rheinmetall345850Logitech2575132Idorsia36346343ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Sony präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot
Vermögensverwalter 30.07.2026 17:55:37

Adecco-Aktie: Schroders hält 5,0 Prozent der Aktien

Adecco-Aktie: Schroders hält 5,0 Prozent der Aktien

Adecco hat eine Beteiligungsmeldung von Schroders erhalten.

Demnach hält der britische Vermögensverwalter neu 5,0 Prozent der Aktien des Personaldienstleisters, wie Adecco am Donnerstag mitteilte.

awp-robot/mk

Zürich (awp)

Weitere Links:

Adecco-Aktie fester: platziert Hybrid-Anleihe

Bildquelle: Adecco
In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

13:04 Logo WHS Fed lässt Zinsen unverändert – Nasdaq-Trade bringt 95 Punkte!
12:35 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Adecco Group AG, Nestle SA, Swatch Group AG
11:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Healthcare-Sektor Europa – Jede Menge "Swissness"/Barry Callebaut – Zaghafte Erholung
10:10 Marktüberblick: Rheinmetall nach Zahlen gefragt – Können die Bullen dem DAX neue Impulse liefern?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’983.75 19.84 S6HB9U
Short 15’278.82 14.00 SRBCQU
Short 15’847.00 9.00 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’392.49 30.07.2026 17:30:47
Long 13’781.96 19.31 SGBRFU
Long 13’475.02 13.80 SJB42U
Long 12’898.99 8.91 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie zieht kräftig an: Gewinn überraschend hoch im zweiten Quartal
adidas-Aktie zweistellig tiefer: Umsatzprognose erhöht - Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung
UBS-Aktie legt zu: Quartalsgewinn übertrifft Markterwartungen
JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
Idorsia-Aktie rutscht ab: Biotech-Konzern sieht sich nach erstem Semester auf Kurs
Visa-Aktie steigt dank höherem Umsatz und Gewinn
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Mittwochabend ausgebremst
Clariant-Aktie zieht zweistellig an: Amsterdamer Landgericht weisst Shells Schadensersatzklage zurück

Top-Rankings

Die 30 bestbezahlten US-CEOs
Jahresgehälter von mehreren 100 Millionen Dollar - bei US-CEOs keine Ausnahme
Bildquelle: Nomad Soul / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.