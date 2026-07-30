|Vermögensverwalter
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30.07.2026 17:55:37
Adecco-Aktie: Schroders hält 5,0 Prozent der Aktien
Adecco hat eine Beteiligungsmeldung von Schroders erhalten.
awp-robot/mk
Zürich (awp)
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