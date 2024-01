Adecco-Aktie in Rot: Adecco Schweiz erhält neue operative Struktur

Damit geht auch ein Neuzugang einher: Martin Meyer ist zum VP Operations Adecco Workforce Solutions ernannt worden.

In dieser Rolle wird er das operative Geschäft für die gesamte Schweiz leiten, wie Adecco am Montag mitteilte. Laut dem Communiqué ist Meyer bereits seit 20 Jahren für Adecco Schweiz tätig. Dort habe er in verschiedenen Positionen unterschiedliche Strukturen und Führungsmodelle kennengelernt "und erfahren, was in der Schweiz funktioniert und was nicht", wird er in der Mitteilung zitiert.

Mit der Neuausrichtung, die im Rahmen der globalen Strategie Future@Work erfolgt, will sich das Unternehmen den lokalen Marktgegebenheiten anpassen. "Die Neuausrichtung der Adecco Gruppe Schweiz stellt sicher, dass die Regionen und Kerngeschäftsbereiche weiterhin eigenständig bleiben und entsprechend ihren kulturellen und strukturellen Gegebenheiten erfolgreich geführt werden, gleichzeitig aber unter einer operativen Führung von Martin Meyer stehen", so Adecco-Schweiz-Chef Marcel Keller.

Die Adecco-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,64 Prozent auf 38,45 Franken.

