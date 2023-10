Adecco-Aktie im Minus: Adecco und Microsoft wollen KI-gestützte Karriereplattform lancieren

Zusammen wollen die Partner eine Karriereplattform lancieren, die den Arbeitnehmern mittels generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) helfen soll, ihre Qualifikationen in einem sich wandelnden Arbeitsmarkt aufrechtzuerhalten.

Die neue Plattform nutze GenAI, um das aktuelle Können, die Stärken und Wissenslücken von Arbeitnehmern zu bewerten und sie mit den Anforderungen im Arbeitsmarkt abzugleichen, heisst es. Das Angebot soll Karriereberatung und Dienstleistungen für das Coaching und die Weiterbildung von Arbeitssuchenden bieten. Zudem helfe die Plattform, Menschen auf neue Jobs vorzubereiten.

Adecco und Microsoft unterzeichneten zudem eine Absichtserklärung mit dem Ziel, Arbeitnehmer auf die Umgestaltung der Arbeitswelt durch künstliche Intelligenz vorzubereiten. Darin haben sie vereinbart, zusammen KI-basierte Lösungen für die Arbeitswelt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Weitere Schwerpunkte des Memorandum of Understanding sind die verantwortungsvolle und ethische Nutzung von GenAI durch Unternehmen, die integrative Nutzung von GenAI am Arbeitsplatz und der Einsatz von GenAI durch die Arbeitgeber.

Adecco hat laut Mitteilung bereits künstliche Intelligenz im Einsatz. Die Zusammenarbeit mit Microsoft beschleunige aber die Arbeit von Adecco mit GenAI.

Am Mittwoch verliert die Adecco-Aktie an der SIX zeitweise 1,85 Prozent auf 36,62 Franken. Papiere von Microsoft gewinnen im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise 0,14 Prozent auf 313,84 US-Dollar.

