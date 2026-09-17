|Personalie
|
17.09.2026 13:02:00
Adecco-Aktie höher: Akkodis bekommt neuen Chef für Deutschland und Österreich
Giles Guidicelli steht künftig an der Spitze von Akkodis in Deutschland und Österreich.
Guidicelli übernimmt Führung von Akkodis
Guidicelli war bereits Anfang Mai in die Geschäftsführung eingetreten und leitete das Unternehmen seither gemeinsam mit Thomas Klukas. Der neue Chef verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung und war zuvor unter anderem für Capgemini Engineering tätig. Klukas übernimmt nun innerhalb der Akkodis-Gruppe die globale Funktion als Group SVP Strategic Execution.
Akkodis mit 40.000 Beschäftigten weltweit
Akkodis beschäftigt weltweit rund 40'000 Ingenieure und Digitalexperten in mehr als 30 Ländern.
Die Adecco-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 1,27 Prozent auf 24,00 CHF.
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: Dow deutlich stärker -- SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. An der Wall Street greifen die Anleger beherzt zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.