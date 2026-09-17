Adecco-Aktie höher: Akkodis bekommt neuen Chef für Deutschland und Österreich

Guidicelli übernimmt Führung von Akkodis

Die zur Adecco Group gehörende Technologieberatung Akkodis hat einen neuen Chef für Deutschland und Österreich. Giles Guidicelli hat Anfang September die Gesamtverantwortung für das Geschäft in den beiden Ländern übernommen, wie Akkodis am Donnerstag mitteilte.

Guidicelli war bereits Anfang Mai in die Geschäftsführung eingetreten und leitete das Unternehmen seither gemeinsam mit Thomas Klukas. Der neue Chef verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung und war zuvor unter anderem für Capgemini Engineering tätig. Klukas übernimmt nun innerhalb der Akkodis-Gruppe die globale Funktion als Group SVP Strategic Execution.

Akkodis mit 40.000 Beschäftigten weltweit

Akkodis beschäftigt weltweit rund 40'000 Ingenieure und Digitalexperten in mehr als 30 Ländern.

Die Adecco-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 1,27 Prozent auf 24,00 CHF.

Zürich (awp)