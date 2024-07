Adecco-Aktie gefragt: Adecco prüft offenbar Verkauf der Tochter Akkodis

Adecco würde sich damit nach nur etwas mehr als zwei Jahren von seiner Technologieberatungseinheit trennen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Laut dem Beitrag gebe es Interessenten für die Einheit, die Mitte 2022 durch die Zusammenlegung der beiden Töchter Akka und Modi entstanden ist. Die belgische Akka hatte Adecco erst Anfang 2022 vollständig übernommen. Es war seinerzeit die grösste Übernahme in der Firmengeschichte. Gemäss aktuellem Geschäftsbericht steuert Akkodis etwa 16 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Die genauen Konditionen eines möglichen Verkaufs stünden aber noch nicht fest. So könnte Adecco auch nach dem Verkauf noch eine Beteiligung behalten, oder den Verkauf auch ganz abblasen, so Bloomberg weiter.

Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollte Adecco den Beitrag nicht kommentieren.

Am Donnerstag tendieren Adecco-Papiere an der SIX zeitweise 1,49 Prozent höher auf 31,34 Schweizer Franken.

cg/ra

Zürich (awp)