Adecco-Aktie: Franklin Resources baut seinen Anteil an Adecco aus

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt konnte die anfänglichen Verluste aufholen und beendete den Handel in grün. Der DAX verlor dagegen zur Wochenmitte. Die US-Börsen mussten anfangs noch Verluste hinnehmen, doch inzwischen notieren sie in der Gewinnzone. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Mittwoch mit Minuszeichen.