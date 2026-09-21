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Rating im Blick 21.09.2026 11:12:00

Adecco-Aktie etwas fester: Moody's bestätigt "Baa1"-Kreditrating - Ausblick auf "negativ" gesenkt

Adecco-Aktie etwas fester: Moody's bestätigt

Die Ratingagentur Moody's hat das langfristige Kreditrating für Adecco mit 'Baa1' bestätigt.

Sie senkt allerdings den Ausblick für Adecco auf "negativ" von bisher "stabil".

Das Rating reflektiere die globale Marktposition des Unternehmens in der Personalvermittlungsbranche, die Diversifizierung sowie die breite geografische Reichweite, heisst es in einer Mitteilung von Moody's vom Freitag.

Der negative Ausblick reflektiere die sich abschwächenden Margen aufgrund der Verschiebung im Geschäftsmix, die durch Kostensenkungsmassnahmen nur teilweise ausgeglichen werden könnten. Zudem weise das Unternehmen erhöhte Kreditkennzahlen aus, während sich der Schuldenabbau als langwierig erweise.

Die Aktie von Adecco gewinnt an der SIX zeitweise 0,41 Prozent auf 24,74 CHF.

London/Zürich (awp)

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Long 11.7333 19.03.2027 159012776
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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 4.7385 19.12 158569773
Long 10.713 6.98 160577286
Long 27.3778 1.34 160910162
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4756 16.58 160008880
Short 12.32 6.58 159231698
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Long 8 -12.50 153255070
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Aktien in diesem Artikel

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