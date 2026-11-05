Addus HomeCare präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Addus HomeCare liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Addus HomeCare die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Addus HomeCare im vergangenen Quartal 387.7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Addus HomeCare 362.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch