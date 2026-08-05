Addus HomeCare: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Addus HomeCare gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1.49 USD. Im letzten Jahr hatte Addus HomeCare einen Gewinn von 1.20 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 377.4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 349.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch