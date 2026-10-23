Addtech Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Addtech Registered B hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.10 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.79 SEK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Addtech Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.91 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 5.45 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2.22 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 5.90 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch