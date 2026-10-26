Addnode Group Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Addnode Group Registered B hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.80 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.400 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.44 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.31 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.578 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1.44 Milliarden SEK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch