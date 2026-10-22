AddLife Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AddLife Registered B hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.04 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AddLife Registered B 0.660 SEK je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.00 Prozent auf 2.60 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.43 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.920 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2.59 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch