AddLife (B) Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AddLife (B) Un veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.11 USD gegenüber 0.070 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 269.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 255.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch