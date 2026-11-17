Addi Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.710 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch