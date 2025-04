Addex und Janssen Pharmaceuticals beenden Zusammenarbeit

Die beiden Unternehmen haben nun ihre Kooperation beendet, heisst es in einer Mitteilung.

Janssen Pharmaceuticals habe alle Entwicklungs- und Vermarktungsrechte an dem Wirkstoff an Addex zurückgegeben, teilte Addex am Donnerstag weiter mit. Damit sei die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen beendet, heisst es weiter.

Ende April 2024 hatte die Phase-II-Studie mit dem Produktkandidaten ADX71149 (JNJ-40411813) in der Indikation Epilepsie die gesteckten Ziele nicht erreicht. Darauf hatte Addex-Partner Janssen sein Epilepsie-Forschungsprojekt im Sommer 2024 dann eingestellt.

Addex evaluiere nun eine Reihe von hochwertigen therapeutischen Indikationen für die zukünftige Entwicklung des Programms und führe Gespräche mit einer Reihe von potenziellen Partnern, teilte Addex weiter mit.

Genf (awp)