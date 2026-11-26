Addex Therapeutics hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CHF je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 80.0 Prozent auf 0.0 Millionen CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen CHF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch