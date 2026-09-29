Addex Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Addex Therapeutics präsentierte am 28.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Addex Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2.900 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.0 Millionen USD – eine Minderung von 75.00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch