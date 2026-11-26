Addex Therapeutics liess sich am 25.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Addex Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Addex Therapeutics ein EPS von -1.500 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Addex Therapeutics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 83.33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch