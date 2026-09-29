Addex Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Addex Therapeutics hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.020 CHF erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 75.00 Prozent zurück. Hier wurden 0.0 Millionen CHF gegenüber 0.0 Millionen CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch