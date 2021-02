Addex sieht Wirksamkeit von Pipeline-Kandidaten bei Alkoholsucht - Addex-Aktie springt an

Das Biotechunternehmen Addex sieht die mögliche Wirksamkeit seines Wirkstoffkandidaten in der Behandlung von Alkoholsucht durch neue Daten untermauert.

So deute eine Übersichtsarbeit in der Fachzeitschrift "Alcohol and Alcoholism" darauf hin, dass GABAB-PAMs eine neue Behandlungsoption für Patienten mit schwerer Alkoholabhängigkeit (AUD) darstellen könnten.

Wie Addex am Dienstag mitteilte, hätten direkte, orthosterische GABAB-Rezeptor-Agonisten wie etwa Baclofen in präklinischen Studien gezeigt, dass sie suchtbedingte Verhaltensweisen abschwächten. Der therapeutische Einsatz von Baclofen sei jedoch aufgrund signifikanter Nebenwirkungen wie Sedierung, Schläfrigkeit und Benommenheit sehr begrenzt.

Laut Addex wurden nach der Analyse einer Reihe von Studien in der Übersichtsarbeit hervorgehoben, dass alle präklinischen Verhaltensergebnisse die Wirksamkeit von GABAB PAMs für die Suchtbehandlung gezeigt hätten. Addex eigener GABAB PAM, ADX71441, zeigte demnach in Rattenmodellen Wirksamkeit auf verschiedene alkoholbezogene Verhaltensweisen.

Im SIX-Handel gewinnt die Addex-Aktie zeitweise 8,15 Prozent auf 1,93 Franken.

hr/uh

Genf (awp)