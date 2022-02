Addex erhöht Kapital

Daher wird das Aktienkapital erhöht.

Das Aktienkapital wurde durch die Ausgabe von 16 Millionen neuen Aktien auf 65'272'952 Titel mit einem Nennwert von je einem Franken erhöht, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt. Die Mittel sind für die Tochtergesellschaft Addex Pharma SA bestimmt. Die neuen Aktien wurden aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft ausgegeben und sind an der SIX Swiss Exchange kotiert, heisst es weiter.

Diese Transaktion verschaffe dem Unternehmen die künftige Finanzierungsflexibilität, um die Entwicklung von Dipraglurant für Dyskinesien im Zusammenhang mit der Parkinson-Krankheit und Blepharospasmus sowie mehrere präklinische Programme in Richtung klinischer Studien voranzutreiben, wird Firmenchef Tim Dyer in der Mitteilung zitiert.

