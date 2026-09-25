Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.09.2026 10:03:37
Addex-Chef sieht Rückgabe von GABAB-Programm positiv
(Meldung ausgebaut; neu u.a. CEO-Zitate)
Plan-les-Ouates (awp) - Addex-Chef Tim Dyer wertet die Rückgabe eines Forschungsprogramms durch den bisherigen Partner Indivior positiv. Der Medikamentenkandidat sei nicht gescheitert, betonte der CEO gegenüber der Nachrichtenagentur AWP am Freitag. Vielmehr erhalte Addex nun ein Programm zurück, in das bereits erhebliche Summen investiert worden seien.
Indivior hatte 2018 zunächst 5 Millionen US-Dollar bezahlt und danach laut Dyer mehr als 20 Millionen Dollar in die Forschung bei Addex investiert. Hinzu kämen schätzungsweise ähnlich hohe interne Forschungsaufwendungen bei Indivior. "Wir erhalten nun diesen gesamten Wert zurück", sagte Dyer.
Addex hatte am Freitag mitgeteilt, dass das Unternehmen die weltweiten Rechte an allen GABAB-Wirkstoffkandidaten aus der Partnerschaft zurückerhalte. Grund sind laut Dyer die geplante Fusion der Indivior-Muttergesellschaft mit Supernus Pharmaceuticals und die damit verbundene Restrukturierung. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Indivior sind geschlossen worden.
Der zurückgegebene Kandidat soll vor allem gegen Suchterkrankungen weiterentwickelt werden und ist laut Dyer bereit für den Start der klinischen Phase I. Addex muss dafür nun allerdings die Finanzierung sicherstellen.
Daneben verfügt das Biotechunternehmen über ein eigenes GABAB-Programm gegen chronischen Husten. Für die Programme will Addex strategische Optionen prüfen. Dazu zählen neue Partnerschaften oder eine weitere Entwicklung in Eigenregie vor einer späteren Verpartnerung.
hr/to/ra
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.
|
15:58
|Börse Zürich in Grün: SPI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|SPI-Handel aktuell: SPI mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10:03
|Addex-Chef sieht Rückgabe von GABAB-Programm positiv (AWP)
|
09:28
|Handel in Zürich: SPI beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Verluste in Zürich: SPI im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Wall Street mit grünen Vorzeichen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.