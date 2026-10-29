Addex-Aktie zieht an: Kapitalstruktur durch neue Aktien angepasst

So will sich das Biotechunternehmen zusätzliche Flexibilität bei der künftigen Finanzierung verschaffen.

Die neuen Aktien wurden vollständig von der Tochtergesellschaft Addex Pharma gezeichnet und dienen der Schaffung eigener Aktien, wie das Biotechunternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der ausstehenden Aktien bleibt unverändert.

Die Addex-Aktie notiert an der SIX zeitweise 8,65 Prozent höher bei 0,0226 Franken.

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