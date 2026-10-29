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29.10.2026 09:39:37
Addex-Aktie zieht an: Kapitalstruktur durch neue Aktien angepasst
Addex hat das ausgegebene Aktienkapital durch die Ausgabe von 93 Millionen neuen Namensaktien auf rund 3,1 Millionen Franken erhöht.
Die neuen Aktien wurden vollständig von der Tochtergesellschaft Addex Pharma gezeichnet und dienen der Schaffung eigener Aktien, wie das Biotechunternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der ausstehenden Aktien bleibt unverändert.
Die Addex-Aktie notiert an der SIX zeitweise 8,65 Prozent höher bei 0,0226 Franken.
awp-robot/ys/cg
Plan-les-Ouates (awp)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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