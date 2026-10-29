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Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754

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Aktienkapital 29.10.2026 09:39:37

Addex-Aktie zieht an: Kapitalstruktur durch neue Aktien angepasst

Addex-Aktie zieht an: Kapitalstruktur durch neue Aktien angepasst

Addex hat das ausgegebene Aktienkapital durch die Ausgabe von 93 Millionen neuen Namensaktien auf rund 3,1 Millionen Franken erhöht.

Addex Therapeutics
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So will sich das Biotechunternehmen zusätzliche Flexibilität bei der künftigen Finanzierung verschaffen.

Die neuen Aktien wurden vollständig von der Tochtergesellschaft Addex Pharma gezeichnet und dienen der Schaffung eigener Aktien, wie das Biotechunternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der ausstehenden Aktien bleibt unverändert.

Die Addex-Aktie notiert an der SIX zeitweise 8,65 Prozent höher bei 0,0226 Franken.

awp-robot/ys/cg

Plan-les-Ouates (awp)

Weitere Links:

Addex-Aktie in Rot: Konzern bleibt im zweiten Quartal in den roten Zahlen

Bildquelle: Keystone
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Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 13’671.17 13.97 S2BY4U
Long 13’066.28 8.89 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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