Addex-Aktie verliert zweistellig: Addex beschafft sich mit Aktienkapitalerhöhung 4,2 Millionen Franken

Man habe sich auf den Verkauf von 3,3 Millionen Aktien in Form von 550'000 American Depositary Shares (ADS) geeinigt, teilte Addex am Freitag mit.

Der Bruttokaufpreis der ADS liege bei 1,70 US-Dollar Stück, was 0,27 Franken pro Aktie entspräche. Jede ADS repräsentiere sechs Aktien.

Darüber hinaus hat Addex laut Mitteilung zugestimmt, an Armistice Capital unregistrierte vorfinanzierte Optionsscheine über bis zu 11,7 Millionen Aktien in Form von 1,95 Millionen ADS sowie nicht registrierte Warrants über bis zu 15 Millionen Aktien in Form von 2,5 Millionen ADS auszugeben.

Der Bruttoerlös werde sich vor Abzug der Emissionskosten auf 4,2 Millionen Dollar belaufen. Damit wolle man die klinische und präklinische Pipeline weiter finanzieren, heisst es. Der Abschluss des Angebots ist am oder um den 26. Juli 2022 geplant.

Addex hat kürzlich einen empfindlichen Rücksetzer mit seinem Schlüsselkandidaten Dipraglurant erlitten. Gemäss Angaben vom Vortag verfügt das Unternehmen derzeit über liquide Mittel bis Ende dieses Jahres.

Für die Aktie von Addex geht es im Schweizer Handel zeitweise 9,39 Prozent auf 0,28 CHF nach unten.

Genf (awp)