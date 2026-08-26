Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754
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26.08.2026 07:49:36
Addex-Aktie: Über 2 Millionen Dollar über ATM-Deal
Das Biopharmaunternehmen Addex Therapeutics hat über eine sogenannte "At-the-Market"-Vereinbarung (ATM) mehr als zwei Millionen US-Dollar aufgenommen.
Die Barmittel des Biotechunternehmens reichen nun bis ins vierte Quartal 2027, teilte Addex Therapeutics am Mittwoch mit.
ra/cg
Plan-les-Ouates (awp)
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