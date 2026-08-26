Addex-Aktie: Über 2 Millionen Dollar über ATM-Deal

Das Biopharmaunternehmen Addex Therapeutics hat über eine sogenannte "At-the-Market"-Vereinbarung (ATM) 2,8 Millionen US-Dollar aufgenommen.Dabei wurden 437'869 American Depositary Shares (ADS) verkauft, die 52,54 Millionen Aktien entsprechen.

Die Barmittel des Biotechunternehmens reichen nun bis ins vierte Quartal 2027, teilte Addex Therapeutics am Mittwoch mit.

ra/cg

Plan-les-Ouates (awp)