Addex-Aktie springt zweistellig an: Addex meldet positive Daten für Wirkstoff Dipraglurant

Die in der Fachzeitschrift Neuropharmacology publizierten Daten würden zeigen, dass Dipraglurant in der Lage sei, eine langfristige Beeinträchtigung der sogenannten synaptischen Plastizität bei Betroffenen zu retten, wie die Gesellschaf am Montag mitteilte.

Der Beginn einer Phase-2-Studie mit Dipraglurant bei Blepharospasmus-Patienten ist den Angaben zufolge für das zweite Quartal 2021 geplant.

Addex entwickelt eine Formulierung von Dipraglurant zur Behandlung von Blepharospasmus, einer Form von Dystonie (Bewegungsstörung), die durch unwillkürliche Muskelkontraktionen und Spasmen der Augenlidmuskeln gekennzeichnet ist und zu einem anhaltenden Lidschluss inklusive erheblicher Sehstörungen oder sogar Blindheit führt.

Im Handel an der SWX springt die Addex-Aktie am Montag zeitweise um 10,42 Prozent auf 1,59 Franken hoch.

Genf (awp)