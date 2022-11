Addex-Aktie springt an: Ausgegebenes Aktienkapital zur Schaffung eigener Aktien erhöht

Dafür hat die Gesellschaft mehr als 32,6 Millionen neue Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,01 Franken an Addex Pharma SA, ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, ausgegeben, wie Addex am Dienstag mitteilte.

Die neuen Aktien, die aus dem genehmigten Kapital des Unternehmens stammen, sind demnach an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Transaktion wurde durchgeführt, um der Gruppe zusätzliche Flexibilität bei der zukünftigen Finanzierung zu verschaffen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien auf 97,9 Millionen zu einem Nennwert von je 0,01 Franken. Gleichzeitig bleibt die Anzahl der ausstehenden Aktien unverändert.

Nach Abschluss dieser Kapitalerhöhung werde die Tochter Addex Pharma SA mehr als ein Drittel der Stimmrechte an Addex halten. In diesem Zusammenhang habe die Gesellschaft eine Ausnahmebewilligung durch die Übernahmekommission (UEK) erhalten. Gemäss dieser Bewilligung wird die Tochter von der Angebotspflicht befreit. Voraussetzung sei, dass Addex Pharma SA ihre Beteiligung an der Addex Therapeutics bis zum 31. März 2023 auf oder unter den Schwellenwert von einem Drittel des stimmberechtigten Aktienkapitals reduziert und dass Addex Pharma SA während des Zeitraums, in dem sie den Schwellenwert überschreitet, keinen massgeblichen Einfluss auf das Schicksal der Addex Therapeutics Ltd ausübt.

A der SIX geht es für die Addex-Aktie zeitweise 8 Prozent auf 0,1512 Franken aufwärts.

