Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’953 0.1%  SPI 19’777 0.0%  Dow 51’427 -0.8%  DAX 25’444 0.1%  Euro 0.9457 0.2%  EStoxx50 6’317 0.2%  Gold 4’123 -3.8%  Bitcoin 68’951 -1.6%  Dollar 0.8318 0.3%  Öl 107.6 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Kryptokurse am Nachmittag
Nestlé-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
Evonik-Aktie gesucht: BASF-Übernahmeangebot anscheinend zurückgewiesen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
Suche...
Plus500 Depot

Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz im Blick 28.09.2026 16:33:36

Addex-Aktie in Rot: Konzern bleibt im zweiten Quartal in den roten Zahlen

Addex-Aktie in Rot: Konzern bleibt im zweiten Quartal in den roten Zahlen

Das Biotechunternehmen Addex ist im zweiten Quartal erwartungsgemäss in den roten Zahlen geblieben.

Addex Therapeutics
0.02 CHF -20.83%
Kaufen Verkaufen
Die liquiden Mittel beliefen sich per Ende Juni 2026 auf 0,8 Millionen Franken.

Einnahmen verbuchte Addex im zweiten Quartal keine nennenswerten. Die Ausgaben beliefen sich laut einer Mitteilung vom Montag im gleichen Zeitraum auf etwa 0,65 Millionen Franken. Unter dem Strich blieb ein Verlust von 1,75 Millionen Franken (VJ -1,96 Mio).

Während das zweite Quartal eher ruhig war und vor allem im Zeichen des eigenen präklinischen GABAB-Pam-Programms gegen chronischen Husten stand, waren es vor allem die Massnahmen im dritten Quartal, die für den weiteren Geschäftsverlauf relevant sein dürften.

Wichtige Weichen im Q3 gestellt

Erst vor einem Monat und damit nach Ablauf des Berichtzeitraums hatte Addex nämlich mitgeteilt, sich über eine sogenannte "At-the-Market"-Vereinbarung (ATM) 2,8 Millionen US-Dollar beschafft zu haben. Die Barmittel des Biotechunternehmens reichen damit den seinerzeit gegebenen Angaben bis ins vierte Quartal 2027.

Erst am vergangenen Freitag meldete Addex zudem, dass der Forschungspartner Indivior die Rechte an einem Portfolio von GABAB-PAM-Wirkstoffkandidaten zurückgegeben habe. Der Grund ist eine Forschungs- und Entwicklungsbereinigung nach der Fusion von Indivior mit Supernus Pharmaceuticals. Das Portfolio zielt auf Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzkonsum ab.

Addex-Chef Tim Dyer wertete diese Rückgabe positiv. Der Medikamentenkandidat sei nicht gescheitert, betonte der CEO gegenüber der Nachrichtenagentur AWP am Freitag. Vielmehr erhalte Addex nun ein Programm zurück, in das bereits erhebliche Summen investiert worden seien.

Als erfreulich wertet Dyer zudem die Fortschritte des Spin-Offs Neurosterix. Es sei auf "dem besten Weg, die Phase-1-Studie mit NTX-253 - einem M4-positiven allosterischen Modulator mit Potenzial bei Schizophrenie - im Laufe des vierten Quartals abzuschliessen", wird er in der Mitteilung zitiert.

Neurosterix wurde im April 2024 aus Addex herausgelöst und mehrheitlich an die Investmentgesellschaft Perceptive Advisors verkauft. Addex behielt allerdings einen Anteil von einem Fünftel.

Via SIX zeigt sich die Addex-Aktie zeitweise 3,25 Prozent tiefer bei 0,0238 Franken.

hr/rw

Genf (awp)

Weitere Links:

Addex-Aktie tieferot: Verluste im ersten Quartal noch ausgebaut

Bildquelle: Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

17:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
13:38 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’536.71 19.78 SGBK2U
Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.91 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’953.30 28.09.2026 17:10:43
Long 13’401.34 19.37 SJBMDU
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.97 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie gewinnt: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Apple-Aktie sinkt: Patent-Urteil fordert Milliarden-Dollar-Betrag
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.