Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754
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08.10.2026 16:02:00
Addex-Aktie freundlich: Neurosterix schliesst Phase-1-Studie ab
Neurosterix, ein Spin-out des Biotechunternehmens Addex, hat die klinische Phase-1-Studie mit dem Wirkstoff Ntx-253 zur Behandlung von Schizophrenie abgeschlossen.
Die Studie umfasste sowohl gesunde Probanden als auch stabile Schizophrenie-Patienten. Sie war als mehrteilige Dosiseskalationsstudie angelegt und lieferte Daten zur Sicherheit und zur Aufnahme des Wirkstoffs im Körper.
Ntx-253 ist ein Wirkstoff, der gezielt einen bestimmten Rezeptor im Gehirn - den muskarinischen M4-Rezeptor - aktiviert und so die Dopamin-Signalübertragung beeinflusst. Ziel ist es, Psychose-Symptome zu lindern, ohne die Bewegungsstörungen und Stoffwechselprobleme zu verursachen, die bei herkömmlichen Schizophrenie-Medikamenten auftreten können. Eine Zulassung besteht bisher nicht.
Addex hält einen Anteil von 20 Prozent an Neurosterix. Neurosterix wurde im April 2024 aus Addex ausgegliedert und hatte dabei 65 Millionen Dollar eingesammelt.Im Schweizer Handel klettert die Addex-Aktie zeitweise um 0,88 Prozent auf 0,0222 Franken.
Link zum Originaltext: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/402524168
awp-robot/ls
Plan-les-Ouates (awp)
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