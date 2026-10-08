Addex-Aktie freundlich: Neurosterix schliesst Phase-1-Studie ab

Das Unternehmen will den Wirkstoff nun in einer Phase-2-Studie an Schizophrenie-Patienten testen, wie Addex in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb.

Die Studie umfasste sowohl gesunde Probanden als auch stabile Schizophrenie-Patienten. Sie war als mehrteilige Dosiseskalationsstudie angelegt und lieferte Daten zur Sicherheit und zur Aufnahme des Wirkstoffs im Körper.

Ntx-253 ist ein Wirkstoff, der gezielt einen bestimmten Rezeptor im Gehirn - den muskarinischen M4-Rezeptor - aktiviert und so die Dopamin-Signalübertragung beeinflusst. Ziel ist es, Psychose-Symptome zu lindern, ohne die Bewegungsstörungen und Stoffwechselprobleme zu verursachen, die bei herkömmlichen Schizophrenie-Medikamenten auftreten können. Eine Zulassung besteht bisher nicht.

Addex hält einen Anteil von 20 Prozent an Neurosterix. Neurosterix wurde im April 2024 aus Addex ausgegliedert und hatte dabei 65 Millionen Dollar eingesammelt.

Im Schweizer Handel klettert die Addex-Aktie zeitweise um 0,88 Prozent auf 0,0222 Franken.

Link zum Originaltext: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/402524168

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