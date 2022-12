Addex-Aktie dreht ins Plus: Addex verlängert Kooperation mit Indivior

Dabei geht es laut Mitteilung vom Donnerstag um die Kooperation zur Erforschung neuartiger oraler GABAB-Wirkstoffkandidaten (Gamma-Aminobuttersäure des Subtypus B) für die Behandlung von Substanzkonsumstörungen. Addex erhält in diesem Zusammenhang zusätzliche Forschungsmittel in Höhe von 1 Million US-Dollar.

Die Zusammenarbeit mit Indivior dauert schon länger an, wobei die GABAB-Kooperation schon mehrere Male verlängert wurde und Addex schon einige Male zusätzliche Mittel erhalten hat.

Das Genfer Unternehmen hat im dritten Quartal einen Verlust von 4,1 Millionen Franken verbucht und verfügte Ende September über liquide Mittel in Höhe von 10,4 Millionen.

An der SIX gab die Addex-Aktie am Donnerstag zunächst nach, inzwischen hat sie jedoch das Vorzeichen gewechselt und steigt zeitweise um 2,76 Prozent auf 0,127 Franken. Die Indivior-Aktie zeigt sich daneben in London zeitweise um 0,45 Prozent höher bei 17,94 Pfund.

uh/tv

Plan-les-Ouates (awp)