Addex-Aktie dreht ins Minus: Aktionäre segnen an ausserordentlicher GV alle Anträge ab

So wurde am Dienstag eine Erhöhung des Kapitalbandes und eine Erhöhung des bedingten Kapitals genehmigt, wie Addex am Mittwoch mitteilte.

Nach einer Kapitalerhöhung im April hatte das Unternehmen im Juni sein Aktienkapital erhöht und dafür aus dem bestehenden Kapitalband der Gesellschaft neue Aktien ausgegeben. Im September sicherte sich Addex 4 Millionen Euro aus einem Förderprogramm für Forschungsprojekte. Im zweiten Quartal hatte Addex weiter Verluste geschrieben, die Barmittel beliefen sich per Ende Juni auf 7,2 Millionen Franken.

Zunächst gewann die Addex-Aktie an der SIX deutlich, dreht dann aber ins Minus und verliert zwischenzeitlich 0,58 Prozent auf 0,0398 Franken.

dm/rw

Genf (awp)