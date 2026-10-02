Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754
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02.10.2026 16:04:00
Addex-Aktie deutlich tiefer: Neuer Entwicklungschef ernannt
Addex hat Jean-Philippe Rocher zum Leiter der pharmazeutischen Entwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.
Rocher war zuletzt in gleicher Funktion bei Neurosterix tätig und kehrt nach seinem Ruhestand zu Addex zurück. Kalinichev gibt seinen Posten bei Addex auf, um sich auf seine vergleichbare Funktion bei Neurosterix zu konzentrieren.
Rocher verfügt laut dem Biotechunternehmen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung und war bereits mehrfach für Addex tätig.
Die Addex-Aktie notiert an der SIX zeitweise 8,26 Prozent tiefer bei 0,02 Franken.
awp-robot/hr
Plan-les-Ouates (awp)
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Addex Therapeutics am 02.10.2026
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