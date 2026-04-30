Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’023 -1.0%  SPI 18’395 -0.8%  Dow 48’862 -0.6%  DAX 23’955 -0.3%  Euro 0.9233 0.0%  EStoxx50 5’816 -0.3%  Gold 4’566 0.5%  Bitcoin 59’922 0.0%  Dollar 0.7917 0.1%  Öl 123.4 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Santhera-Aktie: Ex-Idorsia-Chefin Srishti Gupta als Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen
Addex-Aktie: Biotechunternehmen meldet rote Zahlen - mit Programm zu Hustenmittel auf Kurs
Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Sandisk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Delivery Hero-Aktie höher: Starke Entwicklung im Quick-Commerce stützt Ergebnis
Suche...
eToro entdecken

Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Verluste eingefahren 30.04.2026 08:01:00

Addex-Aktie: Biotechunternehmen meldet rote Zahlen - mit Programm zu Hustenmittel auf Kurs

Addex-Aktie: Biotechunternehmen meldet rote Zahlen - mit Programm zu Hustenmittel auf Kurs

Das Biotechunternehmen Addex ist 2025 wieder in die roten Zahlen gerutscht. Mit dem Gabab-Pam-Programm gegen chronischen Husten sieht sich das Unternehmen auf Kurs.

Addex Therapeutics
0.04 CHF 2.33%
Kaufen Verkaufen
Der Reinverlust belief sich auf 6,7 Millionen nach einem Nettogewinn von 7,1 Millionen Franken im Jahr davor. Der starke Rückgang im Ergebnis sei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass 2024 ein einmaliger Erlös aus dem Verkauf eines Geschäftsteils an Neurosterix angefallen war, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Der Verlust aus dem weitergeführten Geschäft lag bei 6,8 Millionen Franken, unter anderem weil der Anteil am Nettoverlust der assoziierten Gesellschaft Neurosterix auf 4,0 Millionen Franken anstieg. Die flüssigen Mittel beliefen sich per Ende 2025 noch auf 1,6 Millionen Franken nach 2,2 Millionen per Ende September.

Mittel gegen chronischen Husten auf gutem Weg

Addex hat das Jahr 2025 gemäss eigenen Angaben mit robusten und nachhaltigen Fortschritten beendet. So habe sich etwa das Programm Gabab Pam zur Bekämpfung von chronischem Husten nach Plan weiterentwickelt und zuletzt positive Studienresultate erzielt.

Dank dem Rückerhalt der Rechte am Produktkandidaten mGlu2 Pam unter dem Namen "ADX71149" verfüge man nun über zwei mögliche Produkte in der klinischen Entwicklungsphase II. Der zweite Medikamentenkandidat "Dipraglurant" wird für die Erholung bei Hirnverletzungen - etwa nach Schlaganfällen - geprüft. Addex sieht sich hier dank der vor rund einem Jahr abgeschlossenen Lizenz-Optionsvereinbarung mit Sinntaxis auf gutem Weg.

Angaben zu den flüssigen Mitteln per Ende des ersten Quartals 2026 oder zum Geschäftsgang in den ersten drei Monaten machte Addex in der Mitteilung nicht.

Plan-les-Ouates (awp)

Weitere Links:

Biotechunternehmen mit leicht tieferen Cash-Beständen per Ende September

Bildquelle: Keystone

Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?