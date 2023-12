Addex-Aktie: Addex verschafft sich mit Ausgabe neuer Aktien aus Kapitalband Flexibilität

Die neuen Treasury Aktien wurden aus dem Kapitalband der Gesellschaft emittiert und werden an der SIX kotiert, wie Addex am Donnerstag mitteilte.

Die Transaktion soll dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen, wird der Schritt begründet. Das ausgegebene Aktienkapital erhöht sich damit auf rund 1,78 Millionen Franken bzw. 178 Millionen Aktien mit einem Nennwert von je 0,01 Franken. die Anzahl ausstehender Aktien bleibt unverändert.

Genf (awp)