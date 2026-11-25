Addentax Group hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.42 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3.8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch