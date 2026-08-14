Add Shop Promotions legte Quartalsergebnis vor

Add Shop Promotions hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.09 INR. Im letzten Jahr hatte Add Shop Promotions einen Gewinn von 0.070 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 456.4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 294.1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch