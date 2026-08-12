Adcounty Media India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Adcounty Media India hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.28 INR, nach 1.82 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 252.6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Adcounty Media India einen Umsatz von 170.5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch