ADCC Infocad hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ADCC Infocad präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 14.78 INR. Im letzten Jahr hatte ADCC Infocad einen Gewinn von 18.15 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 1.58 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ADCC Infocad 1.57 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch