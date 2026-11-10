ADC Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ADC Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ADC Therapeutics ein EPS von -0.300 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 21.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch