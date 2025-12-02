ADC Therapeutics kündigt Update zur Studie Lotis-7 an

Lausanne (awp) - Das Biotechunternehmen ADC Therapeutics wird am (morgigen) Mittwoch über den Stand der Phase-1b-Open-Label-Studie Lotis-7 informieren. Es geht um die Sicherheit und Wirksamkeit des Krebsmittels Zynlonta in Kombination mit dem bispezifischen Antikörper Glofitamab bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom.

Zynlonta ist ein Medikament in einem frühen Stadium der Entwicklung, wie es in der Mitteilung vom Dienstagabend heisst.

ls/