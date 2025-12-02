ADC Therapeutics Aktie 49988096 / CH0499880968
02.12.2025 23:18:36
ADC Therapeutics kündigt Update zur Studie Lotis-7 an
Lausanne (awp) - Das Biotechunternehmen ADC Therapeutics wird am (morgigen) Mittwoch über den Stand der Phase-1b-Open-Label-Studie Lotis-7 informieren. Es geht um die Sicherheit und Wirksamkeit des Krebsmittels Zynlonta in Kombination mit dem bispezifischen Antikörper Glofitamab bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom.
Zynlonta ist ein Medikament in einem frühen Stadium der Entwicklung, wie es in der Mitteilung vom Dienstagabend heisst.
ls/
Nachrichten zu ADC Therapeutics AG Act priv nom -C-
|
02.12.25
|ADC Therapeutics kündigt Update zur Studie Lotis-7 an (AWP)
|
09.11.25
|Ausblick: ADC Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: ADC Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
