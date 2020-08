ADC Therapeutics gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2020 und Highlights zur jüngsten Geschäftsentwicklung bekannt

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie und Vorreiter in der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für die Behandlung von Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren, gab heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2020 sowie Highlights zur aktuellen Geschäftsentwicklung bekannt.

"ADC Therapeutics hat im letzten Quartal rasche Fortschritte gemacht, und wir entwickeln uns weiter in Richtung eines Unternehmens auf kommerzieller Ebene, während wir uns darauf vorbereiten, noch in diesem Jahr bei der U.S. Food and Drug Administration einen Antrag auf eine Biologika-Lizenz für Lonca, unseren Hauptproduktkandidaten, für die Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom einzureichen. Die Module für Chemie, Herstellung und Kontrolle (CMC) wurden der FDA bereits vorgelegt. Zu diesem Zweck konzentrieren wir uns auf die erfolgreiche Einführung und den Ausbau unserer talentierten und erfahrenen Teams in den Bereichen Handel, Marktzugang und medizinische Angelegenheiten. Auf dem Kongress der European Hematology Association im Juni stellten wir ausserdem Daten vor, die das Potenzial von Lonca als wichtigen Bestandteil des Behandlungsparadigmas für Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom aufzeigen, sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit anderen Therapien. Damit unterstreichen wir unser Vertrauen in das Potenzial dieses Programms und die Hoffnung, die es den Patienten und ihren Familien bieten kann", so Chris Martin, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics. "Wir haben ausserdem einen aufgestockten Börsengang abgeschlossen und unser Führungsteam erweitert. Mit diesen neuen Ressourcen und dem vorhandenen Fachwissen sind wir für unsere nächste Wachstumsphase hervorragend aufgestellt."

Dr. Martin weiter: "Im Hinblick auf Cami, unseren zweiten führenden Produktkandidaten, sind wir stolz darauf, dass die Patientenrekrutierung für unsere laufende zulassungsrelevante Phase-2-Studie zu rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom eingeleitet wurde, und wir sind weiterhin auf Kurs, um Zwischenergebnisse in der ersten Jahreshälfte 2021 bekanntzugeben. Wir freuen uns auf weitere Aktualisierungen in unserer gesamten Pipeline, während unsere Programme voranschreiten."

Jüngste geschäftliche und klinische Highlights

Erster Patient wurde im Phase-2-Teil der klinischen Studie LOTIS 3 mit Lonca in Kombination mit Ibrutinib behandelt: Im Juli 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass dem ersten Patienten im Phase-2-Teil von LOTIS 3 eine Arzneimitteldosis verabreicht wurde. In dieser klinischen Phase-1/2-Studie mit 161 Patienten wird Loncastuximab-Tesirin (Lonca, ehemals ADCT-402) in Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) oder Mantelzell-Lymphom (MCL) untersucht. Die klinische Studie soll die Einreichung einer ergänzenden Biologics License Application (sBLA) bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) unterstützen.

Erwartete bevorstehende Meilensteine

Einreichung eines BLA-Antrags bei der FDA für Lonca zur Behandlung eines rezidivierten oder refraktären DLBCL in der zweiten Jahreshälfte 2020

Präsentation von Daten aus der Phase-1b-Studie mit Cami bei ausgewählten fortgeschrittenen soliden Tumoren auf einer wissenschaftlichen Tagung in der zweiten Jahreshälfte 2020

Einleitung einer zulassungsrelevanten Phase-2-Studie mit Lonca bei follikulärem Lymphom (FL) in der ersten Hälfte des Jahres 2021

Bericht über die Zwischenergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-2-Studie mit Cami bei HL in der ersten Jahreshälfte 2021

Weitere Beschleunigung der Unternehmenspipeline von AWK-Produktkandidaten für die Behandlung von hämatologischen Krebsarten und soliden Tumoren, einschliesslich der Präsentation von Phase-1-Daten für ADCT-602 bei akuter lymphoblastischer Leukämie und ADCT-601 bei soliden Tumoren sowie weitere Beschleunigung unserer Programme in früheren Phasen, ADCT-901 und ADCT-701, mit Studien, die IND ermöglichen

Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2020

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 30. Juni 2020 auf 348,6 Millionen US-Dollar gegenüber 115,6 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2019.

Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E)

Die F&E-Aufwendungen beliefen sich in dem am 30. Juni 2020 beendeten Quartal auf 26,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 21,8 Millionen US-Dollar im Vergleichsquartal 2019. Der Anstieg war in erster Linie auf eine höhere Anzahl von Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung und einen höheren aktienbasierten Vergütungsaufwand zurückzuführen.

Allgemeine Verwaltungskosten (G&A)

Die G&A-Kosten beliefen sich in dem am 30. Juni 2020 beendeten Quartal auf 19,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 4,1 Millionen US-Dollar im Vergleichsquartal 2019. Der Anstieg war in erster Linie auf einen höheren Aufwand für aktienbasierte Vergütungen, eine höhere Anzahl von kaufmännischen Mitarbeitern und höhere Kosten aufgrund neuer kommerzieller Aktivitäten und des Abschlusses unseres Börsengangs zurückzuführen.

Nettoverlust und bereinigter Nettoverlust

Der Nettoverlust belief sich in dem am 30. Juni 2020 beendeten Quartal auf 126,6 Millionen US-Dollar bzw. 2,01 US-Dollar pro Aktie (unverwässert und verwässert) gegenüber 23,3 Millionen US-Dollar bzw. einem Nettoverlust von 0,49 US-Dollar pro Aktie (unverwässert und verwässert) im Vergleichsquartal 2019. Der Nettoverlust für das am 30. Juni 2020 beendete Quartal beinhaltet eine nicht zahlungswirksame Belastung in Höhe von 79,3 Millionen US-Dollar infolge von Änderungen des Zeitwerts von Derivaten im Zusammenhang mit den wandelbaren Anleihen im Rahmen der Wandelanleihenfazilität mit Deerfield. Der signifikante Anstieg des Zeitwerts wurde durch den Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens im Lauf des Quartals verursacht. Darüber hinaus enthielt der Nettoverlust aktienbasierte Vergütungsaufwendungen in Höhe von 12,7 Millionen US-Dollar für das Quartal zum 30. Juni 2020, verglichen mit 0,1 Millionen US-Dollar im Vergleichsquartal 2019.

Der bereinigte Nettoverlust belief sich in dem am 30. Juni 2020 beendeten Quartal auf 32,1 Millionen US-Dollar bzw. 0,51 US-Dollar pro Aktie (unverwässert und verwässert) gegenüber 23,3 Millionen US-Dollar bzw. einem bereinigten Nettoverlust von 0,49 US-Dollar pro Aktie (unverwässert und verwässert) im Vergleichsquartal 2019.

Angaben zur Telefonkonferenz

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT) ist ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Onkologie und Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren. Das Unternehmen entwickelt AWK auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen Erfahrung auf diesem Gebiet und unter Verwendung der Pyrrolobenzodiazepin-(PBD-)Technologie der nächsten Generation, an der ADC Therapeutics die Eigentumsrechte für seine Ziele hält. Die strategische Zielauswahl für PBD-basierte AWK und erhebliche Investitionen in die frühe klinische Entwicklung haben ADC Therapeutics in die Lage versetzt, eine tiefgreifende klinische und Forschungspipeline von Therapien zur Behandlung von hämatologischen und soliden Tumoren mit signifikant ungedecktem Bedarf aufzubauen. Das Unternehmen untersucht derzeit mehrere PBD-basierte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate in laufenden klinischen Studien – von "FIH"-Studien (first in human, erstmalige Anwendung am Menschen) bis hin zu zulassungsrelevanten klinischen Phase-2-Studien in den USA und Europa – und hat zahlreiche präklinische AWK in Entwicklung.

Loncastuximab-Tesirin (Lonca, vormals ADCT-402), der führende Produktkandidat des Unternehmens, wurde in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase 2 mit 145 Patienten für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem, diffus grosszelligem B-Zell-Lymphom ("DLBCL") evaluiert, die eine Interims-Gesamtansprechrate (ORR) von 48,3 Prozent zeigte, wodurch der angestrebte primäre Endpunkt übertroffen wurde. Camidanlumab-Tesirin (Cami, vormals ADCT-301), der zweite führende Produktkandidat des Unternehmens, wird in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase 2 mit 100 Patienten für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom (HL) evaluiert, nachdem eine klinische Studie der Phase 1 bei HL-Patienten eine ORR von 86,5 Prozent zeigte. Das Unternehmen evaluiert Cami auch als einen neuartigen immunonkologischen Ansatz zur Behandlung verschiedener fortgeschrittener solider Tumoren.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, in der San Francisco Bay Area (USA) und in New Jersey (USA). Weitere Informationen finden Sie unter https://adctherapeutics.com/. Folgen Sie dem Unternehmen auch auf Twitter und LinkedIn.

Verwendung von Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

Zusätzlich zu den in Übereinstimmung mit IFRS erstellten Finanzinformationen enthält dieses Dokument auch bestimmte nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen, die auf der Ansicht der Geschäftsführung über die Leistung basieren, darunter:

Bereinigter Nettoverlust

Bereinigter Nettoverlust pro Aktie

Das Management verwendet solche Kennzahlen intern bei der Überwachung und Bewertung unserer operativen Leistung, bei der Erstellung künftiger Betriebspläne und bei strategischen Entscheidungen über die Kapitalzuweisung. Unserer Meinung nach liefern diese angepassten Finanzkennzahlen Investoren und anderen Gruppen nützliche Informationen, um unsere Betriebsergebnisse auf die gleiche Weise wie unser Management zu verstehen und zu bewerten und die Vergleichbarkeit der Betriebsleistung sowohl in vergangenen als auch in zukünftigen Berichtszeiträumen zu erleichtern. Als Finanzkennzahlen unterliegen diese nicht IFRS-konformen Kennzahlen gewissen Einschränkungen und sollten darum zusätzlich zu den gemäss IFRS erstellten Informationen und nicht isoliert davon oder als Ersatz dafür betrachtet werden. Bei der Erstellung der ergänzenden nicht IFRS-konformen Kennzahlen schliesst das Management in der Regel bestimmte IFRS-Posten aus, die seiner Ansicht nach nicht indikativ für unsere laufende Betriebsleistung sind. Darüber hinaus betrachtet das Management diese IFRS-Posten nicht als normale, wiederkehrende Barmittel oder nicht liquiditätswirksame Betriebsausgaben. Sie entsprechen jedoch möglicherweise nicht der IFRS-Definition von ausserordentlichen oder einmaligen Posten. Da nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen keine standardisierten Definitionen und Bedeutungen haben, können sie sich von den von anderen Unternehmen verwendeten nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen unterscheiden, was ihre Nützlichkeit als vergleichende Finanzkennzahlen verringert. Aufgrund dieser Einschränkungen sollten diese angepassten Finanzkennzahlen stets zusammen mit anderen IFRS-Finanzkennzahlen betrachtet werden.

Die folgenden Posten sind vom bereinigten Nettoverlust und vom bereinigten Nettoverlust pro Aktie ausgenommen:

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen: Wir schliessen aktienbasierte Vergütungen von unseren angepassten Finanzkennzahlen aus, da der nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungsaufwand von Periode zu Periode schwankt, und zwar auf der Grundlage von Faktoren, die nicht in unserer Kontrolle liegen, wie z. B. unser Aktienkurs am Tag der Ausgabe von aktienbasierten Zuteilungen. Die aktienbasierte Vergütung war in der Vergangenheit und wird auch in absehbarer Zukunft ein wiederkehrender Aufwand in unserem Geschäft und ein wichtiger Teil unserer Vergütungsstrategie sein.

Bestimmte andere Posten: Wir schliessen bestimmte andere bedeutende Posten, die gelegentlich auftreten können und nicht normal sind, als wiederkehrende Betriebsausgaben, ob bar oder nicht, von unseren angepassten Finanzkennzahlen aus. Solche Posten werden vom Management auf individueller Basis auf der Grundlage ihrer quantitativen und auch qualitativen Aspekte bewertet und stellen im Allgemeinen Posten dar, von denen das Management aufgrund ihrer Art oder ihrer Bedeutung nicht erwartet, dass sie als Teil unseres normalen Geschäfts regelmässig auftreten. Nachstehend sind einige, nicht erschöpfende Beispiele für bestimmte andere wichtige Posten aufgeführt, die von unseren angepassten Finanzkennzahlen ausgeschlossen würden: Änderungen des Zeitwerts von Derivaten und der effektive Zinsaufwand im Zusammenhang mit der Wandelanleihenfazilität mit Deerfield sowie Transaktionskosten im Zusammenhang mit Schuldtitel- oder Aktienemissionen, die gemäss IFRS als Aufwand verbucht werden.

In der beigefügten Überleitung von IFRS-Kennzahlen zu Nicht-IFRS-Kennzahlen finden Sie Erläuterungen zu den Beträgen, die ausgeschlossen bzw. einbezogen wurden, um die nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen für die Drei- und Sechsmonatszeiträume zum 30. Juni 2020 und 2019 zu ermitteln.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, einschliesslich Aussagen zu unseren künftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, Geschäftsstrategie, Produktkandidaten, Forschungspipeline, laufenden und geplanten präklinischen und klinischen Studien, behördlichen Einreichungen und Genehmigungen, Forschungs- und Entwicklungskosten, Zeitplan und Erfolgswahrscheinlichkeit sowie Plänen und Zielen des Managements für künftige Operationen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen unseres Managements sowie auf Informationen, die unserem Management derzeit zur Verfügung stehen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, einschliesslich derer, die in unseren bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass solche zukünftigen Ergebnisse erreicht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, diese in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Änderungen unserer Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Es werden keine Zusicherungen oder Gewährleistungen (weder ausdrücklich noch stillschweigend) hinsichtlich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteten Aussagen gegeben.

ADC Therapeutics SA Verkürzte konsolidierte Halbjahres-Erfolgsrechnung (ungeprüft) (in Tausend USD, Daten für die Aktie und Daten pro Aktie ausgenommen) Für die drei Monate zum 30. Juni Für die sechs Monate zum 30. Juni 2020 2019 2020 2019 Auftragserlöse - 1.962 - 2.340 Betriebsaufwand Forschung und Entwicklung (25.950 ) (21.760 ) (61.325 ) (46.572 ) Allgemeine Verwaltungskosten (18.999 ) (4.089 ) (27.509 ) (6.592 ) Betriebsaufwand gesamt (44.949 ) (25.849 ) (88.834 ) (53.164 ) Verlust aus operativem Geschäft (44.949 ) (23.887 ) (88.834 ) (50.824 ) Sonstiger Ertrag (Aufwand) Sonstiger Ertrag 130 - 278 - Wandelanleihen, Derivate, Änderungen des Zeitwerts (79.261 ) - (79.261 ) - Wandelanleihen, erste Tranche, Derivate, Transaktionskosten (1.571 ) - (1.571 ) - Finanzertrag 195 659 569 1.306 Finanzaufwand (897 ) (36 ) (939 ) (73 ) Kursdifferenzen (100 ) 10 (71 ) (68 ) Sonstiger Ertrag (Aufwand), gesamt (81.504 ) 633 (80.995 ) 1.165 Verlust vor Steuern (126.453 ) (23.254 ) (169.829 ) (49.659 ) Ertragssteueraufwand (104 ) (94 ) (204 ) (199 ) Nettoverlust (126.557 ) (23.348 ) (170.033 ) (49.858 ) Nettoverlust zurechenbar: Den Eigentümern des Mutterunternehmens (126.557 ) (23.348 ) (170.033 ) (49.858 ) Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (2,01 ) (0,49 ) (2,97 ) (1,05 )

ADC Therapeutics SA Verkürzte konsolidierte Zwischenbilanz (ungeprüft) (In Tausend USD) 30. Juni 2020 31. Dezember 2019 ASSETS Umlaufvermögen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 348.593 115.551 Sonstiges Umlaufvermögen 10.532 7.055 Umlaufvermögen gesamt 359.125 122.606 Langfristige Vermögenswerte Sachanlagen 1.260 1.376 Right-of-Use Assets 4.248 4.898 Immaterielle Vermögenswerte 8.825 8.434 Sonstige langfristige Vermögenswerte 384 368 Langfristige Vermögenswerte gesamt 14.717 15.076 Assets gesamt 373.842 137.682 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Laufende Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten 6.797 3.329 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 20.211 15.430 Kurzfristige Leasingverpflichtungen 1.099 1.132 Laufende Ertragssteuerverbindlichkeiten 148 52 Kurzfristige Wandelanleihen 3.113 - Laufende Verbindlichkeiten gesamt 31.368 19.943 Langfristige Verbindlichkeiten Langfristige Wandelanleihen 32.855 - Wandelanleihen, Derivate 107.058 - Langfristige Leasingverpflichtungen 3.334 3.899 Pensionsverpflichtungen mit Leistungsprimat 2.925 2.684 Laufende Verbindlichkeiten gesamt 146.172 6.583 Gesamtverbindlichkeiten 177.540 26.526 Den Aktionären der Muttergesellschaft zurechenbares Eigenkapital Grundkapital 5.795 4.361 Aktienagio 792.605 549.922 Eigene Aktien (4 ) (100 ) Sonstige Reserven 16.654 5.473 Kumulierte Umrechnungsdifferenzen (146 ) 69 Kumulierte Verluste (618.602 ) (448.569 ) Den Aktionären der Muttergesellschaft zurechenbares Eigenkapital gesamt 196.302 111.156 Verbindlichkeiten und Eigenkapital gesamt 373.842 137.682

ADC Therapeutics SA Überleitung von IFRS-Kennzahlen in Nicht-IFRS-Kennzahlen (ungeprüft) (in Tausend USD, Daten für die Aktie und Daten pro Aktie ausgenommen) Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni In Tausend USD (Daten für die Aktie und Daten pro Aktie (ausgenommen) 2020 2019 2020 2019 Nettoverlust (126.557 ) (23.348 ) (170.033 ) (49.858 ) Wertberichtigungen: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen (i) 12.734 56 16.524 140 Änderungen des Zeitwerts von Wandelanleihen, Derivaten (ii) 79.261 - 79.261 - Wandelanleihen, erste Tranche, Derivate, Transaktionskosten (iii) 1.571 - 1.571 - Effektive Zinskosten (iv) 868 - 868 - Bereinigter Nettoverlust (32.123 ) (23.292 ) (71.809 ) (49.718 ) Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (2,01 ) (0,49 ) (2,97 ) (1,05 ) Wertberichtigungen zum Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert 1,50 - 1,72 - Berichtigter Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (0,51 ) (0,49 ) (1,25 ) (1,05 ) Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktie, unverwässert und verwässert 62.863.866 47.654.258 57.225.939 47.297.859

(i) Die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen stellen die Kosten der an unsere Direktoren, Führungskräfte und Mitarbeiter ausgegebenen Aktienzuteilungen dar. Der beizulegende Zeitwert der Prämien wird zum Zeitpunkt der Zuteilung berechnet und über die Sperrfrist der Zuteilung durch eine Belastung der Gewinn- und Verlustrechnung und eine entsprechende Erhöhung der sonstigen Reserven im Eigenkapital verbucht. Diese Buchungen wirken sich nicht auf die Liquidität aus.

(ii) Die Änderung des Zeitwerts der Wandelanleihen-Derivate ergibt sich aus der Bewertung der mit den Wandelanleihen verbundenen Derivate am Ende jeder Rechnungsperiode, wie in Anmerkung 11 "Wandelanleihen" des ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses erläutert. In diese Bewertungen fliessen zwar verschiedene Faktoren ein, doch diejenigen, die am ehesten signifikante Änderungen in den Bewertungen hervorrufen, sind Änderungen des Werts des zugrunde liegenden Instruments (d. h. Änderungen des Kurses unserer Stammaktien) und Änderungen der erwarteten Volatilität dieses Kurses. Jede Änderung der geschätzten Wahrscheinlichkeit der behördlichen Zulassung von Lonca würde sich direkt auf die Bewertung der zweiten Tranche auswirken. Diese Buchungen wirken sich nicht auf die Liquidität aus.

(iii) Die Transaktionskosten, die dem Derivat der ersten Tranche der wandelbaren Anleihe zugeordnet werden, entsprechen den tatsächlichen Kosten. Diese Kosten werden sich voraussichtlich nicht auf Dauer wiederholen.

(iv) Die effektiven Zinskosten beziehen sich auf den Wertzuwachs unserer Wandelanleihe in Übereinstimmung mit der Effektivzinsmethode. Der Anfangswert der Anleihe wird abzüglich des Werts des eingebetteten Derivats verbucht. Daher ist der Anstieg des Anleihewerts, der erforderlich ist, um den zur Finanzierung der Mittelabflüsse von Zinszahlungen, Kapitalrückzahlung und Ausstiegsgebühr erforderlichen Betrag zu erreichen, erheblich höher als die Zahlungen von Zinsen zum Kuponsatz und der Ausstiegsgebühr.

