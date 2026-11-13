ADC India Communications präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ADC India Communications stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19.67 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9.37 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat ADC India Communications mit einem Umsatz von insgesamt 722.2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 457.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 57.86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch