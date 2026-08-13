ADC India Communications hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ADC India Communications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 18.65 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10.81 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ADC India Communications im vergangenen Quartal 634.1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ADC India Communications 451.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch