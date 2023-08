ADC: Hohe Ansprechrate von Zynlonta in Kombination mit Rituximab

Lausanne (awp) - Das Westschweizer Biotechnologie-Unternehmen ADC Therapeutics meldet in einer Studie hohe Ansprechraten des Krebsmittels Zynlonta in Kombination mit dem Roche-Krebsmittel Rituximab. 80 Prozent der 20 beobachteten Patienten in der Lotis-5-Studie hätten auf die Kombination angesprochen, teilte ADC in der Nacht auf Donnerstag mit.

Bei der Hälfte der Patienten habe es ein vollständiges Ansprechen gegeben, bei 6 von 20 Patienten ein teilweises Ansprechen. Die mediane Dauer des Ansprechens lag bei 8,0 Monaten und das mediane progressionsfreie Überleben bei 8,3 Monaten. Aktualisierte Ergebnisse würden am 6. September auf der elften Jahrestagung der Gesellschaft für hämatologische Onkologie (SOHO 2023) bekannt gegeben, hiess es weiter.

jb/tv